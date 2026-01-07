СМИ США: Израиль готов к новой войне в секторе Газа

Американское издание Wall Street Journal через свои источники в Израиле и в Палестине выяснило, что израильская армия полностью готова к новой войне в секторе Газа против ХАМАС. Военный план был разработан в связи с нежеланием вооруженного крыла ХАМАС выполнять второй пункт "плана Трампа", предполагающий его разоружение.
По данным WSJ, прошедшие месяцы перемирия в секторе Газа движение ХАМАС было занято реконструкцией военной инфраструктуры, прежде всего разрушенных подземных тоннелей, пополнением своих рядов и арсеналов. После прекращения Израилем боевых действий ХАМАС вновь стало получать деньги из неназванных источников для выплат наемникам за их работу.
Восстановление боеспособности ХАМАС и побудило Израиль заняться разработкой планов новых масштабных боевых действий в секторе Газа. Цель Тель-Авива – принудить палестинское движение разоружиться, если оно не сложит оружие добровольно.
При этом новая военная операция в секторе Газа будет обязательно согласована с президентом США Дональдом Трампом.
"Израильские чиновники заявили, что в настоящее время нет планов по немедленному введению военных сил в находящийся под контролем ХАМАС сектор Газа, и Израиль готов дать время для реализации плана США"
– Wall Street Journal
Еще один контакт издания в Тель-Авиве отметил, что конечное решение по возобновлению войны в секторе Газа будет зависеть только от премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Израильское издание Times of Israel не только подтверждает данные WSJ, но и называет конкретные сроки новой войны в секторе Газа: она может начаться в марте. Целью ЦАХАЛ будет взятие под контроль более значительной части палестинского эксклава (сейчас израильская армия занимает порядка 53% сектора Газа).
Напомним, что накануне перемирию в секторе Газа исполнилось три месяца.