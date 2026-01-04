Второй этап плана по Газе: представители ХАМАС прибудут в Каир

В Каире вскоре состоятся обсуждения с ХАМАС перехода ко второму этапу мирного плана по Газе, пишут СМИ. Будет обсуждаться будущее управление Газой и вопрос о размещении международных сил.

В Египте на следующей неделе ожидают прибытия делегации движения ХАМАС для обсуждения перехода ко второму этапу плана по Газе, пишет Asharq Al-Awsat, ссылаясь на палестинский источник.

"Делегацию ХАМАС примут в Каире на будущей неделе… В ходе визита будут обсуждаться пункты второго этапа соглашения о прекращении огня, в первую очередь определение состава комитета технократов по управлению сектором Газа"

– источник

Накануне стало известно, что Катар и другие посредники обсуждают со сторонами конфликта переход к следующему этапу мирного плана, однако для его реализации сохраняются препятствия. В рамках второго этапа предполагается размещение международного контингента, также планируется открыть КПП "Рафах" и увеличить поставки гумпомощи в палестинский эксклав.