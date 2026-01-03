Вестник Кавказа

Катар и посредники обсуждают второй этап перемирия в секторе Газа

Карта Средиземного моря и средиземноморских стран
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
МИД Катара проинформировал о старте переговоров по ситуации в Газе. Обсуждаются вопросы, связанные с переходом ко второму этапу перемирия и гуманитарной помощью.

Катар и страны-посредники приступили к обсуждению второй фазы перемирия в секторе Газа между Израилем и ХАМАС. Стороны пытаются договориться о деталях международной миротворческой миссии в палестинском анклаве, поведал официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари. 

"Катар сотрудничает с другими посредниками для обеспечения выполнения второго этапа соглашения о прекращении огня в Газе"

– Маджид аль-Ансари 

По словам аль-Ансари, Доха также обсуждает вопрос о начале работы КПП "Рафах" на границе анклава и Египта. Также затронута тема гуманитарных конвоев. 

Отметим, что соглашение о перемирии между ХАМАС и Израилем начало действовать в середине октября прошлого года.

475 просмотров

