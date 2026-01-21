В Узбекистане пройдет квалификационный турнир Олимпиады

Отборочный турнир по тяжелой атлетике к Олимпиаде 2028 года примет Узбекистан. Спортсмены со всего мира прибудут в Ташкент.

Узбекистан станет площадкой проведения квалификационного турнира по тяжелой атлетике, который станет отборочной стадией к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики одобрил заявку Узбекистана единогласно, что свидетельствует о высоком уровне развития этого вида спорта в центральноазиатской республике.

По информации СМИ, турнир состоится в Ташкенте в пределах Олимпийского городка, где есть необходимые инфраструктурные условия для проведения крупных спортивных мероприятий.

Вместе с Узбекистаном отборочные турниры Олимпиады в США примут Катар, Перу, Венесуэла и Таиланд.

Напомним, что Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет в июле 2028 года.