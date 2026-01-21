Вестник Кавказа

В Узбекистане пройдет квалификационный турнир Олимпиады

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Отборочный турнир по тяжелой атлетике к Олимпиаде 2028 года примет Узбекистан. Спортсмены со всего мира прибудут в Ташкент.

Узбекистан станет площадкой проведения квалификационного турнира по тяжелой атлетике, который станет отборочной стадией к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. 

Исполком Международной федерации тяжелой атлетики одобрил заявку Узбекистана единогласно, что свидетельствует о высоком уровне развития этого вида спорта в центральноазиатской республике. 

По информации СМИ, турнир состоится в Ташкенте в пределах Олимпийского городка, где есть необходимые инфраструктурные условия для проведения крупных спортивных мероприятий. 

Вместе с Узбекистаном отборочные турниры Олимпиады в США примут Катар, Перу, Венесуэла и Таиланд. 

Напомним, что Олимпиада в Лос-Анджелесе пройдет в июле 2028 года.

