Экономика Узбекистана рекордно выросла

ВВП Узбекистана показал рекордный рост за прошлый год. Был достигнут максимум с 2021 года.

Прошедший год ознаменовался рекордным уровнем роста экономики Узбекистана. По данным Национального комитета статистики, ВВП страны вырос на 7,7%.

По данным статистического ведомства, рост стал рекордным с 2021 года.

Сообщается, что инфляция снизилась с 9,8% до 7,3%. Рост доходов также замедлился до 9,2% (с 11,7%).

Ранее стало известно, что ВВП центральноазиатской республики достиг рекордных $145 млрд.

По данным статистики, значительно выросло строительство – на более чем 14%. Также зафиксирован рост промышленного производства – с 6,5% до 6,8%.