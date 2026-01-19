Вестник Кавказа

Экономика Узбекистана рекордно выросла

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ВВП Узбекистана показал рекордный рост за прошлый год. Был достигнут максимум с 2021 года.

Прошедший год ознаменовался рекордным уровнем роста экономики Узбекистана. По данным Национального комитета статистики, ВВП страны вырос на 7,7%. 

По данным статистического ведомства, рост стал рекордным с 2021 года. 

Сообщается, что инфляция снизилась с 9,8% до 7,3%. Рост доходов также замедлился до 9,2% (с 11,7%). 

Ранее стало известно, что ВВП центральноазиатской республики достиг рекордных $145 млрд. 

По данным статистики, значительно выросло строительство – на более чем 14%. Также зафиксирован рост промышленного производства –  с 6,5% до 6,8%.

