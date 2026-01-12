Холода заморозили газовые заправки Узбекистана

В Узбекистане ударили аномальные морозы, что тут же сказалось на работе метановых заправок: министерство энергетики страны приостановило их работу, так как из-за скачка потребления топлива упало давление в газовых магистралях.

Власти Узбекистана ввели временные ограничения на деятельность автомобильных газонаполнительных компрессорных станций – это связано с резким понижением температуры воздуха и последовавшим за этим ростом потребления газа, сообщили в министерстве энергетики страны.

Сейчас большинство метановых заправок в Ташкенте закрыто, работают только станции, заправляющие автомобили сжиженным газом (пропаном). Из-за похолодания упало давление в магистральных газопроводах некоторых регионов, и это потребовало оперативного вмешательства для сохранения баланса в системе, пояснили в ведомстве, передает Podrobno.uz.

Сейчас первоочередная задача властей на период холодов – обеспечить топливом население, медицинские и образовательные учреждения, а также общественный транспорт, и подобные ограничения - лишь временная мера, предпринятая в пиковые периоды нагрузки.

Власти пообещали снять ограничения сразу после стабилизации температурного фона и восстановления давления в газопроводах.