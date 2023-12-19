Узбекистан намерен выйти на самообеспечение по газу

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев поручил руководству национальной нефтегазовой компании страны увеличить суточную добычу газа с 66 до 70 миллионов кубометров, чтобы выйти на энергетическую независимость.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сегодня в ходе презентации, посвященной стратегии трансформации нефтегазового сектора, поставил новую задачу топливно-энергетическому комплексу страны: выйти на полное обеспечение энергетической независимости и бесперебойного снабжения экономики страны.

АО "Узбекнефтегаз" предписано увеличить суточную добычу газа с нынешних 66 до 70 млн кубометров, соответственно нарастив годовой объем производства "голубого топлива" до уровня в 25,4 млрд кубометров, для чего внедрять современные технологии и активизировать геологоразведку на новых инвестиционных блоках, передает Podrobno.uz.

Президент ознакомился с детальным планом по укреплению финансового состояния "Узбекнефтегаза" и задействованию скрытых резервов отрасли, раскритиковав неэффективное использование имеющихся ресурсов, в частности – экспорт нафты, отметив: наращивание сырьевой базы и повышение производительности действующих месторождений - ключевые факторы устойчивого развития страны.

Глава государства поручил обеспечить полную загрузку мощностей по переработке нафты в полимеры, стоимость которых вырастет в 6 раз, и жестко потребовав искоренить коррупцию и хищения.

Ранее в "Узбекнефтегазе" прошли серьезные кадровые перестановки, после которых своих постов лишились руководители Термезской, Джизакской, Марокандской и Кучликской нефтебаз.

Напомним, ранее мы писали о том, что крупнейшая частная нефтегазовая компания Узбекистана Sanoat Energetika Guruhi (SEG) намерена начать поставлять газ, масла и гач в страны Европы, а также продавать нефтяной кокс в Китай, а масла – в ОАЭ. В настоящее время ее продукция продается в соседние страны – Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, в Польшу и Прибалтику.