Рекордный урожай зерна из Ульяновска отправлен в Иран, Азербайджан и Турцию

Зерно пшеницы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ульяновская область после рекордного урожая наращивает экспорт зерна в Иран, Азербайджан, Армению, Турцию, Беларусь, Казахстан и Латвию. Первые сухогрузы уже вышли в Каспийское море.

Ульяновские аграрии собрали рекордные за 43 года 2,1 млн тонн зерна. После покрытия потребностей региона излишки отправились на экспорт.

По итогам 2025 года мультимодальным маршрутом, включающим морские перевозки, из Ульяновской области в Иран было экспортировано 56,8 фуражного зерна. Товар перевозили на 14 сухогрузах в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

268 вагонов с зерном (21,5 тыс т) направили по железной дороге в Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Армению и Латвию. Еще 814 т доставили автомобилями в Турцию, Беларусь и Казахстан.

Напомним, чтобы укрепить позиции российского зерна на мировом рынке, Минсельхоз сохранит нулевые пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. Решение вступит в силу с 31 января 2026 года.

