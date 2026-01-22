Вестник Кавказа

Северная Осетия за год на треть увеличила производство рыбы

Рыба на льду
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Глава Северной Осетии сообщил, что за минувший год в республике почти на треть возросло производство рыбы.

Северная Осетия за 2025 год почти на 30% нарастила производство рыбы, поделился глава региона Сергей Меняйло.

За 12 месяцев в республике произвели более 10 тыс т товарной рыбы, уточнил он, реализовано было более 9 тыс т – рост реализации составил 44% за год.

"Республика уверенно занимает одну из лидирующих позиций в СКФО по этому направлению. В регионе работают десятки специализированных предприятий"

– Сергей Меняйло

Глава регионе добавил, что на сельхозпредприятия пришлось почти 7 тыс т произведенной рыбы, на фермеров и индивидуальных предпринимателей – более 3 тыс т.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
695 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.