В Абу-Даби стартовали переговоры по Украине

В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби официально стартовали трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта, сообщил глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян.

В столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби несколько минут назад стартовали переговоры делегаций России, США и Украины.

Открывая первый раунд переговоров, глава внешнеполитического ведомства ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян выразил надежду, что начинающиеся трехсторонние переговоры по Украине приблизят урегулирование кризиса, который длится уже без малого четыре года.

В ОАЭ также встретятся и руководители двухсторонней группы по экономическим делам: глава РФПИ Кирилл Дмитриев и спецпосланник Стив Уиткофф, они обсудят вопросы заблокированных в США российских активов.

При необходимости контакты состоятся в пятницу и субботу, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что сегодня в Абу-Даби пройдет первая встреча рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности. В состав российской переговорной группы вошли представители руководства Минобороны РФ, группу возглавляет начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков.

Российская делегация получила от президента России конкретные инструкции с учетом всех деталей состоявшегося минувшей ночью его встречи со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.