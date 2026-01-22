Ночные переговоры в Кремле: Россия, США и Украина взяли курс на Абу-Даби

Во время переговоров в Москве Путин и Уиткофф согласовали запуск трехсторонней рабочей группы по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби. И в Кремле, и в Киеве подчеркивают ключевую роль территориального вопроса.

В ночь на 23 января в Кремле завершились четырехчасовые переговоры президента России Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпосланником Белого дома Стивом Уиткоффем и зятем президента США Джаредом Кушнером. Закончившаяся к 3 утра встреча прошла в закрытом формате и охватила ключевые аспекты урегулирования украинского конфликта. Как отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, переговоры были "исключительно содержательными, конструктивными" и "предельно откровенными и доверительными".

Американцы, прибывшие из Давоса, поделились из первых рук впечатлениями от недавней встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, а также от американо-украинских контактов во Флориде и европейских столицах. Уиткофф и Путин согласовали параметры дальнейших действий, включая первое заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности с участием России, США и Украины. Оно стартует сегодня в Абу-Даби и продлится два дня.

Территориальный вопрос как ключевой барьер

Юрий Ушаков подробно осветил итоги на брифинге в 4:15 утра. По его словам, Москва вновь подчеркнула: без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, долгосрочное урегулирование невозможно. Но пока дипломатия не дает результата, "Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей", сказал он журналистам.

Обсуждались также инициатива Трампа по "Совету мира" - Москва готова выделить на него $1 млрд из замороженных активов, - региональные темы и ситуация вокруг Гренландии. Ушаков отметил потенциал для российско-американского сотрудничества после урегулирования конфликта на Украине. Российская делегация в Абу-Даби уже сформирована: ее возглавит начальник ГРУ адмирал Игорь Костюков, участники получили инструкции от Путина. Отдельно там же в ОАЭ Уиткофф встретится с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить экономические темы двусторонней повестки дня России и США.

Встреча в Абу-Даби - тест на прочность дипломатии

Переход к трехстороннему формату — ключевой итог кремлевских переговоров. Американцы рассчитывают на успех, источники Axios подчеркивают, что территориальный контроль в Донбассе станет главной темой. Уиткофф ранее отметил "значительный прогресс" в переговорах, пояснив, что сейчас диалог сводится "в основном к одному вопросу", то есть территориям.

"Украинцы говорили, что мы выполнили 90% работы, и я с ними согласен. На самом деле, я думаю, что мы добились еще более значительных успехов", — заявил Уиткофф 21 января, добавив, что все стороны "хотят, чтобы мирное соглашение было достигнуто".

Ранее в ноябре в Абу-Даби консультировались министр армии США Дэн Дрисколл и российские представители. Зеленский назвал формат "лучше, чем отсутствие диалога".

Трамп предупреждает, Зеленский упорствует

Наблюдающий за процессом издалека Дональд Трамп отметил готовность сторон к миру. Путин и Зеленский хотят договориться и закончить войну, сказал он со своего борта номер 1 по возвращению из Давоса. Позже в Вашингтоне он предупредил: без соглашения Киев потеряет еще больше территорий. Трамп верит в сделку.

Зеленский после встречи с Трампом в Давосе был лаконичен: обсудил мирное соглашение и ПВО, вернулся с договоренностями о помощи. Он назвал территориальный вопрос "единственной нерешенной проблемой" — "самой сложной". Украина не приемлет вывода своих войск из всего Донбасса, Москва на этом настаивает. В речи на ВЭФ Зеленский раскритиковал Европу за "день сурка" и фрагментацию: "Европа уклоняется от действий, вместо борьбы с Россией лидеры спорят друг с другом".

Оценки СМИ: от оптимизма Axios к осторожности Le Monde

Американское издание Axios видит в кремлевской встрече запуск "новой фазы" посредничества США. Переговоры "субстантивны и откровенны", но успех с Путиным скромен — он не отверг план, но требует признание Донбасса территорий России, как записано в российской Конституции. Абу-Даби станет тестом по обсуждению вопросов о территориях.

Французская газета Le Monde подчеркивает "полезность" переговоров, но акцентирует разногласия: Россия борется за Донбасс, в то время как Зеленский жалуется на отсутствие гарантий безопасности и фрагментацию Европы. Из-за планов аннексии Гренландии Трамп создает сомнения в доверии Европы к США.

Предварительно в канун и после переговоров в Кремле можно констатировать движение вперед. Дипломатия не стоит на месте, и если верить Уиткоффу, почти все проблемы для украинской сделки разрешены. Остаются территории, но это и есть корень раздора, который представители США хотят нейтрализовать на встречах в ОАЭ.