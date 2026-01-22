Вестник Кавказа

Тегеран опроверг заявление Трампа об отмене 800 казней

Генпрокурор Ирана Мохаммед Мовахед назвал ложью заявление Дональда Трампа об отмене казни 800 протестующих. По его словам, такого решения судебные органы не принимали.

Власти Ирана, в лице генерального прокурора Мохаммеда Мовахеда, опровергли заявления президента США Дональда Трампа об отмене Исламской Республикой казней 800 протестующих в комментарии местному информационному агентству по вопросам судебных процессов Mizan.

 "Это заявление совершенно не соответствует действительности: такого количества не существует, и судебные органы такого решения не принимали"

— Мохаммед Мовахед

Ранее Дональд Трамп опубликовал в личных социальных сетях платформы Truth Social обращение с благодарностью руководству Ирана за якобы принятое решение об отмене казней протестующих.

Арабская газета Asharq Al-Awsat высказала предположении, что данная информация была передана американскому лидеру после нескольких раундов переговоров между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

