Тегеран опроверг заявление Трампа об отмене 800 казней

Власти Ирана, в лице генерального прокурора Мохаммеда Мовахеда, опровергли заявления президента США Дональда Трампа об отмене Исламской Республикой казней 800 протестующих в комментарии местному информационному агентству по вопросам судебных процессов Mizan.
"Это заявление совершенно не соответствует действительности: такого количества не существует, и судебные органы такого решения не принимали"
— Мохаммед Мовахед
Ранее Дональд Трамп опубликовал в личных социальных сетях платформы Truth Social обращение с благодарностью руководству Ирана за якобы принятое решение об отмене казней протестующих.
Арабская газета Asharq Al-Awsat высказала предположении, что данная информация была передана американскому лидеру после нескольких раундов переговоров между министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи и специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.