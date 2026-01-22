Армения и США провели второе заседание совместной рабочей группы

Представители Армении и США собрались на второе заседание совместной рабочей группы по вопросам реализации договоренностей, достигнутых на прошлогодней встрече в Вашингтоне. Стороны обсудили вопросы сотрудничества по целому ряду направлений.

Рабочая группа Армения-Соединенные Штаты по реализации договоренностей, которые были достигнуты в августе 2025 года в Вашингтоне, провела второе заседание. Об этом рассказали в МИД РА.

Замглавы армянского внешнеполитического ведомства Ваган Костанян и заместитель госсекретаря США Соната Коултер приветствовали создание в Давосе в тот же день "Совета мира", а также присоединение Армении к этой структуре в качестве государства-учредителя.

Стороны с удовлетворением отметили достигнутый прогресс в развитии стратегического партнерства между Ереваном и Вашингтоном, а также оценили важность принятия рамок реализации проекта "Путь Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP) в формате Армения–США.

Кроме того, в ходе встречи состоялось рассмотрение актуальной повестки дня по вопросам взаимодействия в экономике, энергетике, высоких технологиях и других направлениях.