Иран укрепил ракетные войска после конфликта с Израилем

В Минобороны Ирана заявили о наращивании ракетных возможностей после военных действий лета прошлого года и понесенных в ходе конфликта с Израилем потерь.

Иранские ВС укрепили свой ракетный щит после 12-дневной с Израилем летом прошлого года, поведал официальный представитель Минобороны страны Реза Талаиник.

"Количественный и качественный потенциал иранских ракетных сил возрос по сравнению с периодом навязанной нам 12-дневной войны. Приняв во внимание ее опыт, (мы укрепили и улучшили – ред.) возможности ракетной обороны страны"

– Реза Талаиник

Напомним, что конфликт между Ираном и Израилем разгорелся в середине июня прошлого года. Израиль нанес удары по военным объектам ИРИ с целью нейтрализации ядерного потенциала Исламской Республики. Власти еврейского государства позднее прорабатывали вопрос повторных атак, проводя консультации с США.