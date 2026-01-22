Вестник Кавказа

Иран укрепил ракетные войска после конфликта с Израилем

Карта Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минобороны Ирана заявили о наращивании ракетных возможностей после военных действий лета прошлого года и понесенных в ходе конфликта с Израилем потерь.

Иранские ВС укрепили свой ракетный щит после 12-дневной с Израилем летом прошлого года, поведал официальный представитель Минобороны страны Реза Талаиник. 

"Количественный и качественный потенциал иранских ракетных сил возрос по сравнению с периодом навязанной нам 12-дневной войны. Приняв во внимание ее опыт, (мы укрепили и улучшили – ред.) возможности ракетной обороны страны"

– Реза Талаиник 

Напомним, что конфликт между Ираном и Израилем разгорелся в середине июня прошлого года. Израиль нанес удары по военным объектам ИРИ с целью нейтрализации ядерного потенциала Исламской Республики. Власти еврейского государства позднее прорабатывали вопрос повторных атак, проводя консультации с США.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
675 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.