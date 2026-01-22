Россия готова к продолжению диалога с Украиной в Стамбуле

Москва готова возобновить консультации с Киевом в рамках стамбульского формата, отметили в МИД РФ. Россия готова к продолжению диалога по украинскому урегулированию.

Россия готова продолжить переговоры с Украиной в рамках стамбульской площадки, заявил глава Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Мы остаемся открытыми к продолжению диалога и высоко ценим гостеприимство Турции"

– Алексей Полищук

Как заявил Полищук, в прошлом году Киев инициировал приостановку переговорного процесса в Турции по причине отсутствия "ощутимого прогресса". Москва в рамках стамбульского процесса выразила готовность повысить уровень делегации, а также выступила с предложением по мониторингу режима прекращения огня, однако Киев не дал ответа на эти инициативы, отметил дипломат.

Напомним, ранее в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры между РФ, Украиной и США по вопросам урегулирования.