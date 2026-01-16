Грузинского картофеля в магазинах России стало больше в шесть раз

В 2025 году Россия в шесть раз нарастила закупку картофеля в Грузии. РФ стала основным импортером грузинского картофеля, на втором месте Азербайджан.

Грузинский экспорт картофеля в Россию за год вырос в 5,96 раза, следует из данных Национальной службы статистики Грузии, передает ТАСС.

Годовой грузинский экспорт картофеля составил 83 264,5 т на $27,5 млн, что превышает показатели 2024 года в 2,4 раза.

На российский рынок в 2025 году поступило 50 347,8 т картофеля на сумму $20,5 млн, что сделало РФ главным покупателем этого товара.

Азербайджан занял второе место, закупив 25,1 тыс т картофеля у Грузии, рост составил 4,8%. Замыкает тройку Армения, республика приобрела 3,8 тыс т грузинского картофеля, что в 4,5 раза больше, чем в 2024 году.