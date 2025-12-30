Вестник Кавказа

Россия купила почти все грузинские яблоки

Подавляющее большинство грузинских яблок, отправленных на экспорт, попадают в Россию, – на втором месте с огромным отрывом Турция, на третьем – Беларусь.

Россия лидирует по количестве ввозимых из Грузии яблок, сообщает грузинский Минсельхоз.

По данным ведомства, за период с 1 августа по 13 января РФ купила свыше 91% поставленных Грузией яблок – почти 9,2 тыс т из 10 тыс т.

На второй строчке списка покупателей грузинских яблок оказалась Турция с 540 т. В топ-3 также попала Беларусь (150 т).

Экспортная цена за килограмм яблок выросла до $0,73, на 15% превысив показатель за аналогичный период прошлого года.

