Чеченский Денги-Юрт станет новой зоной отдыха туристов

Власти Чечни готовят в Ножай-Юртовском районе Чечни новую зону отдыха – в состав "Горных террас", строящихся в селе Денги-Юрт, появятся пространства с детскими и спортивными площадками, сообщили в министерстве строительства, ЖКХ, топлива и энергетики региона.

"В 2026 году в селе Денги-Юрт Ножай-Юртовского района Чечни начнется реализация проекта создания комфортной городской среды по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Это будут детские и спортивные площадки, совмещенные с тихими зонами"

- МинЖКХ Чечни

Немаленькая площадь - порядка 10 тыс кв м - будет создана по просьбе местных жителей, которые рассчитывают на строительство рядом с ней современного жилого комплекса передает портал "Это Кавказ".

Проект по созданию общественного пространства "Горные террасы" в минувшем 2025 году стал победителем конкурса Минстроя России, добавили в министерстве.