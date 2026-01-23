Ситуацию вокруг Ирана обсудили военные Израиля и США – СМИ

В Израиле состоялась встреча начальника Генштаба армии страны Эяля Замира и главы Центрального командования ВС США (CENTCOM) адмирал Брэда Купера. Об этом поведали 25 января в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Купер посетил Израиль в качестве официального гостя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Эяля Замира. Командующий CENTCOM и начальник Генштаба сначала провели продолжительную встречу один на один. За этим последовала встреча в расширенном составе"
– армейская пресс-служба
В ЦАХАЛ отметили, что прошедшие переговоры стали дополнительным шагом в укреплении тесных стратегических связей с ВС США, а также в усилении оборонного сотрудничества между странами.
Детали прошедших переговоров не разглашаются. По данным The Times of Israel, одной из обсуждаемых тем стала координация действий Израиля и США в ситуации вокруг Ирана.
Ранее сообщалось, что у Израиля и США появились противоречия по вопросу дальнейших шагов в рамках прекращения огня в секторе Газа.