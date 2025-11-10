Умар Нурмагомедов победил Дейвесона Фигередо в Лас-Вегасе

Уроженец Дагестана Умар Нурмагомедов добился 20-й победы, одолев Дейвесона Фигередо в ходе турнира UFC 324 в США.

Российский боец Умар Нурмагомедов оказался сильнее бразильца Дейвесона Фигередо в ходе турнира UFC 324, который состоялся в Лас-Вегасе.

Триумф уроженцу Дагестана обеспечило решение судейской коллегии. Бойцы боролись за победу в легчайшей весовой категории.

Нурмагомедов после триумфа в Лас-Вегасе довел счет своих побед до 20. У него всего одно поражение за карьеру.

Отметим, что Умар Нурмагомедов родился в Кизилюрте, он является троюродным братом культового бойца Хабиба Нурмагомедова. В начале января Умар Нурмагомедов отметил 30-летие.