Вестник Кавказа

Умар Нурмагомедов победил Дейвесона Фигередо в Лас-Вегасе

Умар Нурмагомедов победил Дейвесона Фигередо в Лас-Вегасе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уроженец Дагестана Умар Нурмагомедов добился 20-й победы, одолев Дейвесона Фигередо в ходе турнира UFC 324 в США.

Российский боец Умар Нурмагомедов оказался сильнее бразильца Дейвесона Фигередо в ходе турнира UFC 324, который состоялся в Лас-Вегасе. 

Триумф уроженцу Дагестана обеспечило решение судейской коллегии. Бойцы боролись за победу в легчайшей весовой категории. 

Нурмагомедов после триумфа в Лас-Вегасе довел счет своих побед до 20. У него всего одно поражение за карьеру. 

Отметим, что Умар Нурмагомедов родился в Кизилюрте, он является троюродным братом культового бойца Хабиба Нурмагомедова. В начале января Умар Нурмагомедов отметил 30-летие. 

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
660 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.