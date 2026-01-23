В Кремле оценили принципы Трампа

Дмитрий Песков сообщил, что Дональд Трамп предпочитает решать все через силу. Он пояснил, что глава Белого дома при решении вопросов руководствуется принципами бизнеса.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп базирует свои политические подходы на принципах бизнеса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России.

"Трамп – это опытный политик, который базирует свои подходы на принципах бизнеса – сурового, беспощадного бизнеса"

– Дмитрий Песков

В интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину он также отметил, что во внешней политике американский лидер предпочитает решать все "через коленку".

"Трамп все-таки является сторонником решения всего "через коленку", по-русски. Он говорит, что решение через силу, по-нашему - это решение "нагибать через колено"

– представитель Кремля