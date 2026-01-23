Вестник Кавказа

Израильские военные уничтожили многокилометровый тоннель в секторе Газа

© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В ЦАХАЛ сообщили об уничтожении длинного тоннеля радикалов в южной части сектора Газа. Его длина достигала 4 км.

Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили тоннель радикалов в южной части сектора Газа. Об этом рассказали в пресс-службе ЦАХАЛ.

Дли тоннеля составляет 4 км.

"В южной части сектора Газа к востоку от "желтой линии" завершена работа по уничтожению подземного туннеля, начавшаяся примерно год назад"

– армейская пресс-служба

Согласно информации, в тоннеле было несколько бункеров, там хранилось оружие.

В ЦАХАЛ также поведали, что развернули свои подразделения в этом районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любой угрозы.

