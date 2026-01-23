Шесть радикалов в секторе Газа ликвидировал Израиль

Израильские военные сообщили в воскресенье о ликвидации шести радикалов в секторе Газа. Они были уничтожены на юге анклава.

Израиль уничтожил шесть вооруженных радикалов в южной части секторе Газа. Об этом информирует Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В южной части сектора Газа к востоку от "желтой линии" <...> в ходе перестрелки были ликвидированы шесть террористов"

– армейская пресс-служба

Сообщается также, что в данном районе было обнаружено пять ракетных установок, оружие, взрывные устройства, боеприпасы и инструкция по изготовлению взрывчатых веществ.

Ранее в ЦАХАЛ сообщили об уничтожении очередного тоннеля радикалов в секторе Газа. Его длина составляла 4 км.