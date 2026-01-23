Иран поставил рекорд по импорту товаров первой необходимости

В ожидании возможных атак со стороны США Иран резко нарастил импорт в страну товаров первой необходимости – в основном это зерно, растительное масло и масличные культуры.

Неделю назад, 19 января, на фоне сообщений о возможных атаках со стороны США Таможенная администрация Ирана зафиксировала рекордный показатель объема импорта товаров первой необходимости - в страну только за один день было ввезено около 183 тысяч тонн продуктов, сообщили в таможне.

Согласно информации, импортированные товары первой необходимости были доставлены в различные провинции страны на 8,03 тыс. грузовых автомобилей.

За этот день в страну на более чем 8 тыс большегрузах было ввезено около 75,8 тыс т пшеницы, 54,9 тыс т кукурузы, 15 тыс т ячменя, 16,7 тыс т соевого шрота, 2,63 тыс т риса, 3,11 тыс т растительного масла и около 12 тыс т масличных культур, передает Trend.

Также Иран пополняет запасы различных продуктов из зерна, сахара, лекарств и медицинских принадлежностей.

В то же время ранее мы писали о том, что импорт Ираном товаров из Казахстана сократился за прошлый год почти на 17%, а также более чем на 58% Тегеран сократил закупку грузинских товаров.