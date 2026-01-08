Сирийский Айн-аль-Араб получит турецкую гумпомощь

Турецкий фонд гуманитарной помощи отправил партию продуктов в сирийский Айн-аль-Араб – ее везут из Алеппо шесть грузовиков, продукты будут распределены среди гражданских, которые пострадал от конфликтов и суровых зимних условий.

Сегодня из сирийского Алеппо в город Айн-аль-Араб отправилась колонна из шести грузовиков, которые везут гуманитарную помощь от Турецкого фонда гуманитарной помощи "Права и свободы человека" людям, пострадавшим от боевых действий.

После продления срока перемирия между сирийским правительством и признанной в Турции террористической организацией YPG в город был открыт гуманитарный коридор, через который и стартовала доставка гуманитарной помощи, передает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Помимо продуктов питания, грузовики везут пострадавшим одеяла, матрасы, постельные принадлежности, ботинки и куртки, которые помогут им согреться в зимних условиях.

İHH продолжит и впредь помогать гражданским в районах, где продолжаются боевые действия, заверили в Фонде.