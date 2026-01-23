Продолжение переговоров по Украине ожидается на следующей неделе – Песков

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал прошедшие в Абу-Даби трехсторонние переговоры РФ-США-Украина и заявил о том, что их новый этап пройдет на будущей неделе.

Продолжение переговоров по урегулированию украинского конфликта запланировано на следующую неделю, такое заявление сделал в ходе общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем не менее, уточнил представитель Кремля, точное время и все детали следующей встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева будут определены позднее.

Кроме того, Песков отметил, что российская сторона оценивает прошедшие трехсторонние переговоры в Абу-Даби положительно, назвав их конструктивными.