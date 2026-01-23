Ситуацию на Южном Кавказе и в Газе обсудили главы МИД Азербайджана и Израиля

Глава МИД Азербайджана пообщался с израильским коллегой, прибывшим с визитом в Баку. Стороны поговорили о двустороннем сотрудничестве, а также затронули ряд важных региональных и международных вопросов.

Отношения Азербайджана и Израиля развиваются позитивно из года в год. Такое заявление сделал глава МИД АР Джейхун Байрамов, выступая в Баку на совместном брифинге с израильским коллегой Гидеоном Сааром.

Он акцентировал внимание на том, что отношения двух стран носят стратегический характер.

"В этом контексте важны регулярные политические консультации, стратегические диалоги, межпарламентские группы дружбы"

– Джейхун Байрамов

Он уточнил, что на встрече с руководителем израильского внешнеполитического ведомства подробно поговорил о развитии связей в экономике, текущей ситуации, проектах и новых возможностях для сотрудничества.

Азербайджанский министр также подробно рассказал коллеге из еврейского государства информацию о текущей ситуации на Южном Кавказе.

"В то же время я проинформировал своего коллегу об исторической встрече в Вашингтоне"

– глава МИД АР

Кроме того, он сообщил, что на встрече обсуждались восстановительные работы на освобожденных от оккупации территориях, возвращение вынужденных переселенцев и минная угроза.

Говоря о палестино-израильском конфликте, Байрамов подчеркнул, что Баку выступает за его решение мирным путем. Кроме того, он выразил надежду на то, что в секторе Газа будет сохраняться устойчивое перемирие.