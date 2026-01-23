Грузия ждет снижения цен

Инициатива премьер-министра Грузии направлена на снижение розничных цен в магазинах страны, она позволит выявить системные нарушения в процессе ценообразования и адаптировать их к правовой базе.

Первым ощутимым результатом инициативы премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и работы комиссии должно стать снижение цен на продукты в Грузии, заявила заместитель председателя парламентской политической группы "Сила народа" Эка Сепашвили.

"Процесс ценообразования изучается со всех сторон, в том числе с участием бизнеса, а также на основе документов, фактических материалов, то есть Служба государственной безопасности запросила эти материалы у предпринимателей"

– Эка Сепашвили

С начала новой рабочей недели Администрация правительства возобновит заседания Координационной комиссии, которая занимается изучением цен на рынке Грузии: ее первое заседание прошло 20 января, передает Sputnik Грузия.

На очереди – встреча премьер-министр и членов комиссии с производителями и фармацевтическими компаниями. Ее участники планируют выработать изменения в процессе ценообразования и адаптировать их к правовой базе, которая в будущем защитит население от злоупотреблений со стороны монополистов.

Параллельно СГБ Грузии и Следственная служба Минфина страны проверят документацию в сетях супермаркетов и дистрибьюторских компаниях.

Ожидается, что в ближайшие три месяца цены в стране пойдут на спад, дальнейшее регулирование себестоимости продукции будет регулироваться скоординированной работой различных ведомств.

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе в конце декабря минувшего 2025 года заявил, что в стране очень заметна большая разница между европейскими и грузинскими ценами на продукты, а наценка на них, которую выставляют дистрибьюторские компании и рынки, в среднем составляет 86% от грузинской границы до прилавка.

Ранее мы писали о том, что Грузия закупает продукты в первую очередь у России, которой принадлежит самая большая доля в структуре импорта Грузией продовольствия, следует из материалов Национальной службы статистики Грузии. Россия поставила Грузии продовольствия и напитков на $539 млн. Второе место занимает Турция, продавшая Грузии питания на $242 млн. В топ-3 также попала Украина ($139 млн).