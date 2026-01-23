Гэтжи намерен сразиться с Топурией

Минувшей ночью Джастин Гэтжи одержал победу над Пэдди Пимблеттом. Своим следующим соперником американский боец хочет видеть Илию Топурию.
Боец смешанных единоборств Джастин Гэтжи собирается провести следующий поединок против обладателя чемпионского пояса UFC в легком весе Илии Топурии. Об этом сообщили в команде Гэтжи.
"Джастин хочет боя против Топурии. Дальше от UFC зависит, когда они его проведут"
– представитель Гэтжи
В ночь с 24 на 25 января Гэтжи одолел Пэдди Пимблетта стал временным чемпионом в легком весе. Первое место в рейтинге UFC в данной весовой категории занимает Арман Царукян.