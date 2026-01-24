Это мошенничество – Сийярто о запрете на импорт российского газа

Глава венгерского внешнеполитического ведомства прокомментировал решение ЕС о полном запрете на поставки российского газа до 2027 года, назвав это мошенничеством.

Полный запрет на импорт российского газа – это мошенничество, такое заявление сделал министр иностранных дел Венгрии Петр Сийярто, комментируя сегодняшнее решение Совета ЕС.

По его словам, таковым его можно назвать, поскольку в Брюсселе не спросили мнения у всех стран Евросоюза.

"Венгрия считает запрет импорта газа из России в ЕС мошенничеством, потому что решение принято без единогласия стран ЕС"

– Петр Сийярто

Напомним, сегодня стало известно о том, что Совет ЕС полностью запретит импортировать российский газ с 2027 года. Ограничения начнут действовать с 1 января для СПГ и с 30 сентября – для трубопроводного газа.