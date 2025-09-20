В Махачкале наградят спасших из канала женщину с ребенком мужчин

Мужчины, которые спасли из тонущего в канале имени Октябрьской революции в Махачкале автомобиля, получат награды - такие поступки заслуживают максимальной поддержки, заявил глава Махачкалы Джамбулат Салавов.

Мужчины, которые накануне вечером спасли женщину с ребенком из съехавшего в канал имени Октябрьской революции в Махачкале автомобиля, не останутся без наград, сообщили в пресс-службе мэрии дагестанской столицы.

"Администрация Махачкалы рассматривает вопрос награждения мужчин, которые спасли женщину и ребенка"

- мэрия Махачкалы

Подвиг простых жителей столицы оценил и глава Махачкалы Джамбулат Салавов, отметив: он лично встретится с теми, "кто проявил активную жизненную позицию в этот трудный момент", поскольку такие поступки заслуживают максимальной поддержки.

Напомним, накануне в Махачкале легковой автомобиль съехал в канал имени Октябрьской революции. Прохожие, молодые мужчины, забрались на перекладину над каналом, и когда машина проплывала под ней, один из них через окно достал ребенка. Потом они достали из салона и женщину, водитель смог выбраться из воды самостоятельно, рассказали в прокуратуре Дагестана.