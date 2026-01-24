Азербайджан и Сирия нарастили торговые связи на 9100%

Товарооборот между Азербайджаном и Сирией за 11 месяцев 2025 года достиг $92 млн, что в 90 раз (на 9100%) превышает показатель всего 2024 года.

В период с января по ноябрь 2025 года товарооборот между Азербайджаном и Сирией составил $92 млн. Сравнивая с показателями 2024 года, составившими в числовом выражении $1 млн, наблюдается увеличение экспортно-импортных отношений между странами в 90 раз или на 9100%.

Общий объем торгового оборота был сформирован с существенным перекосом в сторону азербайджанского экспорта в Сирию ($90,2 млн – 98,56%). Импорт из Арабской Республики составил $1,3 млн.

Двумя главными направлениями азербайджанских поставок за отчетный период минувшего года стали:

природный газ – $87 млн;

фундук – $3 млн.

Азербайджан отправил в Сирию около 254 млн куб м природного газа, стоимостью $342 за 1 тыс куб м. Объемы фундука почти достигли трехсот тонн (294 т), при средней цене $10,35 за кг.

Из Сирии преимущественно был закуплен картофель количеством около 1,3 тыс т ($797 тыс).