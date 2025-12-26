Серебро и золото снова бьют рекорды на бирже

Драгметаллы продолжают расти в цене на бирже. Стоимость серебра превышала $105, золота – $5 000 за тройскую унцию

Серебро и золото на бирже Comex (отделение Нью-Йоркской товарной биржи) достигли новых максимумов.

Мартовский фьючерс на серебро на 02:03 мск торговался по $105,25 за тройскую унцию, это стало новым рекордом, серебро подорожало на 1,93% по сравнению с уровнем закрытия прошлой торговой сессии. После этого рост немного замедлился.

Февральский фьючерс на золото также обновил исторический максимум – на 02:03 мск была превышена отметка в $5 000 за тройскую унцию, на 05:15 мск стоимость фьючерса достигла $5 075,5, что превышает данные закрытия прошлой сессии на 1,85%.