Инфляция на Северном Кавказе замедлилась

В регионах СКФО годовая инфляция снизилась до 5,38%. Лидеры по замедлению — Дагестан (5,2%) и Чечня (4,46%), однако в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии цены всё ещё растут быстрее среднего.

Годовая инфляция в регионах Северо-Кавказского федерального округа снизилась до 5,38% по декабрьским показателям. Данные представили региональные отделения Южного главного управления Банка России.

Наиболее явное замедление годовой инфляции за декабрь 2025 года произошло в Дагестане – снижение до 5,2% – и Чечне – 4,46%. Динамика снижения инфляции также отмечается в Северной Осетии (6,14%) и Карачаево-Черкесии, что, однако эти показатели превышают по СКФО (6,06%).

Во трех республиках также снизилась базовая инфляция за декабрь в сравнении с ноябрьскими показателями:

Дагестан – 6,4% (-0,8%)

Карачаево-Черкесия – 6,36% (-0,46%)

Чечня – 5,35% (-1,15%)

В Северной Осетии декабрьский уровень базовой инфляции остался на уровне ноября, составив 6,2%.

Общей тенденцией стало снижение цен на сахар из-ха увеличения предложения и роста запасов на складах, обусловленного успешным урожаем сахарной свеклы в России за 2025 год. Так, в Карачаево-Черкесии сахар за год подешевел на 5,71%, в Дагестане – на 5,06%, в Северной Осетии – на 1,15%.

В то же время отчетливо проявились и локальные факторы. В Дагестане, где годовой рост цен на продукты ускорился до 11,58% (+0,96%), продолжил дорожать сыр. Это вызвано традиционным осенним спадом производства молока в регионе и высокими логистическими издержками у поставщиков из других регионов. А в Северной Осетии и Дагестане в декабре заметно подорожали овощи и фрукты из-за преобладания тепличной продукции, себестоимость которой выросла на фоне высоких затрат на электроэнергию, обогрев и освещение. При этом за год плодоовощная продукция подешевела на 6,98% в Дагестане и 1,29% в Северной Осетии.

Также общей тенденций для Дагестана, Северной Осетии и Чечни стало удешевление моторного топлива в декабре, при общем годовом увеличении стоимости на 14,4%, 8,79% и 7,12% соответственно. В этих регионах также снизились также цены на технику и электронику ввиду охлаждения потребительской активности жителей.

Региональные отделения Банка России констатируют прирост цен на услуги в последнем месяце года: в Дагестане до 14,81% и в Северной Осетии до 9,31%. При этом в Карачаево-Черкесии (8,33%) и Дагестане (5,98%) отмечается снижение.