Иран нарастил подачу газа в газовую сеть страны

Иран постепенно наращивает переработку своего газа и увеличивает его поставки в газовые сети страны – так, по итогам минувшего года количество голубого топлива выросло на 2 миллиона кубометров в день.

Иран нарастил поставки газа, переработанного в стране и переданного в ее газовую сеть в минувшем 2026 году, на 2 млн кубометров ежедневного по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил исполнительный директор Национальной газовой компании Ирана Саид Тавакколи.

В стране ежедневно перерабатывалось и передавалось в газовую сеть 882 млн кубометров голубого топлива, тогда как годом ранее это число составляло 880 млн кубометров, подчеркнул Тавакколи, передает Trend.

С учетом похолодания в стране ожидается рост потребления газа, и газодобывающие компании приняли в связи с этим соответствующие меры для обеспечения бесперебойного газоснабжения, добавил чиновник.

Иран с его запасами около 34 трлн кубометров считается второй страной в мире по объему газовых ресурсов, сейчас в стране эксплуатируются 22 газовых месторождения, суточная добыча на которых составляет 1,07 млрд кубометров голубого топлива.