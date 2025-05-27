Иран получит $8 млрд российских инвестиций в газовые проекты

Инвестиции России в газовые проекты Ирана составят $8 млрд. В 2024 году РФ заняла первое место по вложениям в экономику ИРИ.

Россия планирует вложить $8 млрд в газовые проекты на территории Ирана, рассказал посол ИРИ в Москве Казем Джалали.

"В соответствии с соглашением между двумя странами Россия намерена инвестировать $8 млрд в иранские газовые проекты, из них $5 млрд по конкретным обязательствам, а по остальным контрактам вскоре будут достигнуты договоренности"

- Казем Джалали

Он также передал, что по итогам 2024 года Россия стала лидером по объему иностранных инвестиций в экономику Ирана.

Напомним, что Иран намерен довести торговый оборот между РФ до $10 млрд к 2027 году. На сегодняшний день взаимная торговля приносит им около $4 млрд.

Зачем России инвестиции в иранский газ?

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о вариантах газового сотрудничества России и Ирана, мотивирующие Москву инвестировать миллиарды долларов в иранскую энергетику.

"Никакого интереса просто вкладываться в иранские газовые проекты у России нет, ведь способствуя развитию газодобычи в Иране мы лишь создаем себе дополнительную конкуренцию на газовом рынке. Но возможны другие варианты сотрудничества в газовой сфере. Например, Россия может поставлять оборудование для газодобычи и трубы для газопроводов – это уже интересно, так как наши предприятия будут загружены заказами и вырастет экспорт оборудования из РФ. Выгоден и обратный сценарий, когда Россия закупает в Иране компоненты газовых турбин, которые на российских предприятиях не производятся. То есть возможно взаимное дополнение друг друга", - прежде всего сказал он.

"Интересно строительство газопроводов внутри Ирана, если российские компании станут подрядчиками. Газовая инфраструктура Ирана развивается, следовательно у республики есть потребность в укладке новых газопроводов. Еще один вариант – это поставки российского газа в Иран для баланса зимних пиков потребления. У Ирана почти нет подземных хранилищ газа, и когда повышаются объемы потребления, республике приходится увеличивать добычу. При этом газодобыча сосредоточена на юге страны, так что для обеспечения топливом севера приходится тянуть газ через всю страну. Поэтому стороны, по всей видимости, договорились о возможности поставок российского газа в Иран во время следующего отопительного сезона – транзитом через Азербайджан. Это тоже взаимовыгодно", - подчеркнул Игорь Юшков.

Экономист также обратил внимание на проблемы развития иранской газодобычи. "Сейчас все иранские проекты ограничены спросом: там можно существенно нарастить объем добычи, но неясно, куда продавать добытый газ. Экспортные возможности резко ограничены, проект строительства газопровода в Индию поставлен на паузу из-за ухудшения отношения Индии с Пакистаном. Кроме того, все потенциальные покупатели опасаются контактировать с Ираном, боясь попасть под вторичные санкции. Остается внутренний рынок, где газ действительно активно используется – и в автомобилях, и в химической промышленности", - указал он.

"Кроме того, у Ирана львиная доля добычи приходится на крупнейшее в мире месторождение Южный Парс. Если Иран и будет наращивать производство газа, то именно за счет большей разработки Южного Парса – но там достаточно бурить новые скважины и строить газопроводы, с чем республика в состоянии справиться сама. Поэтому стоит подождать конкретики по озвученным инвестициям, чтобы понять, о каком конкретно сотрудничестве в газовой сфере договорились Россия и Иран", - заключил Игорь Юшков.