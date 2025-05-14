Иран планирует довести торговый оборот с РФ до $10 млрд

Объем торговли между Россией и Ираном можно нарастить до $10 млрд, считают в Тегеране.

Тегеран рассчитывает довести торговый оборот между Ираном и РФ до $10 млрд к 2027 году, заявил президент Евразийской международной торговой палаты Мехди Азадвари в рамках Кавказского инвестиционного форума.

"На сегодняшний день у Исламской Республики Иран есть план доведения общего объема до $10 млрд в год с Российской Федерацией. Это благодаря тому, что не так давно было заключено всеобъемлющее соглашение между двумя странами"

– Мехди Азадвари

Как отметил Азадвари, в настоящий момент взаимная торговля приносит странам около $4 млрд. Стороны работают над упрощением банковских операций, а также развитием логистических маршрутов.

Тегеран планирует реализацию планов в течение двух лет, однако не исключено выполнение задачи и раньше срока.