Вестник Кавказа

Иран планирует довести торговый оборот с РФ до $10 млрд

Иран планирует довести торговый оборот с РФ до $10 млрд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Объем торговли между Россией и Ираном можно нарастить до $10 млрд, считают в Тегеране.

Тегеран рассчитывает довести торговый оборот между Ираном и РФ до $10 млрд к 2027 году, заявил президент Евразийской международной торговой палаты Мехди Азадвари в рамках  Кавказского инвестиционного форума. 

"На сегодняшний день у Исламской Республики Иран есть план доведения общего объема до $10 млрд в год с Российской Федерацией. Это благодаря тому, что не так давно было заключено всеобъемлющее соглашение между двумя странами"

– Мехди Азадвари

Как отметил Азадвари, в настоящий момент взаимная торговля приносит странам около $4 млрд. Стороны работают над упрощением банковских операций, а также развитием логистических маршрутов. 

Тегеран планирует реализацию планов в течение двух лет, однако не исключено выполнение задачи и раньше срока.

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