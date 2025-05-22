В Иране откроют новые нефтехимические заводы за $8 млрд

Нефтехимическая отрасль Ирана пополнится 9 предприятиями, в которые инвестировано порядка $8 млрд.

В Иране в течение года запустят 9 производственных площадок нефтехимической отрасли. В объекты инвестировано около $8 млрд, сообщается в материале Фонда пенсионеров нефтяной промышленности Ирана.

Согласно информации, в ближайший год должен открыться олефиновый завод Канганской нефтехимической компании, который уже построен почти на 99%.

Также продвигаются работы по созданию предприятия по производству тяжелого полиэтилена, который будет давать до 300 тыс т продукции в год.