Вестник Кавказа

В Иране откроют новые нефтехимические заводы за $8 млрд

Газовые трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нефтехимическая отрасль Ирана пополнится 9 предприятиями, в которые инвестировано порядка $8 млрд.

В Иране в течение года запустят 9 производственных площадок нефтехимической отрасли. В объекты инвестировано около $8 млрд, сообщается в материале Фонда пенсионеров нефтяной промышленности Ирана.  

Согласно информации, в ближайший год должен открыться олефиновый завод Канганской нефтехимической компании, который уже построен почти на 99%. 

Также продвигаются работы по созданию предприятия по производству тяжелого полиэтилена, который будет давать до 300 тыс т продукции в год.

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