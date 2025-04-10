Воздушное такси заработало в Иране

Новый вид транспорта официально появился сегодня в Иране – в стране было запущено воздушное такси. Его первый рейс связан города Кередж и Казвин.

Еще один вид транспорта стал доступен жителям Ирана, сообщают местные СМИ.

Сегодня в Исламской Республике состоялась официальная церемония запуска воздушного такси – явления, совершенно нового для ИРИ.

В торжественной церемонии принял участие по видеосвязи президент Масуд Пезешкиан.

Свой первый рейс воздушное такси совершило между городами Кередж и Казвин. Он стал стартом регулярных перевозок.

По словам советника министра и гендиректора ОЭЗ и Международного аэропорта Паям Мохсена Хасанлу, создание воздушного такси представляет собой значимое достижение, открывающее широкие перспективы.

Он уточнил, что таким образом будут привлекаться новые инвестиции в ОЭЗ Паям, получат импульс для развития экономика Ирана в целом и провинции Альборз. Воздушное такси простимулирует жителей Ирана активнее пользоваться авиатранспортом, который стал более доступным.

"Введение воздушного такси сыграет ключевую роль в оживлении малозагруженных воздушных маршрутов"

– Хасанлу