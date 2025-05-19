Переговоры США с Ираном идут в верном направлении, считает Трамп

Президент Трамп считает, что переговоры с Тегераном по ядерной программе движутся в верном направлении. Именно поэтому 23 мая стороны проведут очередную встречу.

Президент США Дональд Трамп оценивает переговоры с Ираном по ядерной сделке как идущие в правильном направлении, рассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ранее сегодня состоялся телефонный разговор Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам Ливитт, стороны обсудили убийство двух сотрудников посольства в Вашингтоне, а также коснулись темы ядерной сделки с Ираном.

"Также говорили о потенциальной сделке с Ираном, которая, по мнению президента, продвигается в верном направлении"

– пресс-секретарь Белого дома

Она добавила, что Трамп не раз отмечал, что переговоры могут завершиться либо позитивно, либо ситуация станет негативной для Ирана. В связи с этим на 23 мая назначен новый раунд консультаций.

США и Иран провели уже четыре встречи по вопросу иранской ядерной программы, пятая запланирована на 23 мая, она пройдет в Риме при посредничестве Омана.