Иран и США снова встретятся в Риме

В Риме 23 мая пройдет пятый раунд переговоров Ирана и США. Предыдущие раунды проходили в столице Италии и Омане.

Руководитель оманской дипломатии Бадр аль-Бусаиди анонсировал пятый раунд переговоров между Ираном и США по ядерной проблеме.

Глава внешнеполитического ведомства Королевства отметил, что очередная встреча по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы состоится 23 мая в Риме.

Первый раунд американо-иранских переговоров состоялся 12 апреля в Омане. Следующий раунд прошел уже в Риме 19 апреля. Третья встреча была снова в Омане 26 апреля.

Четвертый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана состоялся 11 мая в Омане. Иран представлял глава МИД Аббас Арагчи, а США – спецпосланник президента Стив Уиткофф.