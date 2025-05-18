Вестник Кавказа

Иран и США снова встретятся в Риме

Иран и США снова встретятся в Риме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Риме 23 мая пройдет пятый раунд переговоров Ирана и США. Предыдущие раунды проходили в столице Италии и Омане.

Руководитель оманской дипломатии Бадр аль-Бусаиди анонсировал пятый раунд переговоров между Ираном и США по ядерной проблеме.

Глава внешнеполитического ведомства Королевства отметил, что очередная встреча по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы состоится 23 мая в Риме.

Первый раунд американо-иранских переговоров состоялся 12 апреля в Омане. Следующий раунд прошел уже в Риме 19 апреля. Третья встреча была снова в Омане 26 апреля.

Четвертый раунд переговоров Вашингтона и Тегерана состоялся 11 мая в Омане. Иран представлял глава МИД Аббас Арагчи, а США – спецпосланник президента Стив Уиткофф.

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