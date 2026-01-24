В МИД Ирана опровергли переписку между Аракчи и Уиткоффом

Тегеран опроверг сообщения израильских СМИ о переписке между Уиткоффом и Аракчи по теме возможных ударов США. В МИД Ирана также осудили планы ЕС внести КСИР в список террористических организаций.

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи опроверг сообщения о переписке между главой дипведомства Аббасом Аракчи и спецпослаником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

"Это утверждение не соответствует действительности и является очередной ложью в серии лживых заявлений сионистского режима"

– Эсмаил Багаи

Багаи также осудил намерение властей ЕС признать КСИР террористической организацией. По словам представителя МИД ИРИ, это нарушение международного права, которое Тегеран не оставит без внимания. Он также призвал Брюссель дистанцироваться от подобных действий, за которыми стоит Вашингтон.

"Наклеивание ярлыков на часть официальных вооруженных сил страны противоречит международному праву и имеет серьезные последствия"

– Эсмаил Багаи

Ранее СМИ Израиля опубликовали материал, в котором утверждалось, что Стив Уиткофф передал Дональду Трампу послание от Аббаса Аракчи и президента Ирана Масуда Пезешкиана, в котором Тегеран пытался предостеречь США от военной операции.