Президент ОАЭ принял спецпредставителя президента России

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сегодня принял в Абу-Даби спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева. Темой их беседы стало расширение сотрудничества между двумя странами в экономике и инвестициях, сообщило государственное информационное агентство ОАЭ WAM.

Дмитриев передал Аль Нахайяну приветствие от его российского коллеги Владимира Путина и "благодарность ОАЭ за проведение трехсторонней встречи в Абу-Даби" по урегулированию конфликта на Украине, передает РИА Новости.

После встречи с лидером ОАЭ Кирилл Дмитриев заявил, что весь мир восхищается историей успеха ОАЭ и ее миротворческой деятельностью, дав высокую оценку прошедшей встрече с президентом страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пятницу, 23 января, в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби официально стартовали трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины по урегулированию конфликта. Накануне они продолжились в разных форматах в одном из дворцов Абу-Даби.