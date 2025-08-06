Президент ОАЭ: кто такой Мухаммед Аль Нахайян и с кем он дружит?

После встречи Владимира Путина и президента ОАЭ в Кремле появились сообщения, что Путин и Трамп могут встретиться в арабской стране, хорошие отношения с которой поддерживают как Россия, так и США. Кто такой Мухаммед бен Заид аль Нахайян, почему он настолько влиятельный и с кем он дружит - рассказываем в этом материале.

Кто президент ОАЭ?

C 2022 года руководит ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Он третий президент арабской страны и эмир (правитель) Абу-Даби. Мухаммед - третий сын основателя и первого президента страны - Заида ибн Султана Аль Нахайяна и брат второго президента - Халифы Аль Нахайяна. Мухаммеду 64 года, он фактически начал руководить страной более 10 лет назад, когда заболел его брат. Благодаря ему ОАЭ взяли курс на технологическое развитие, установили отношения с Израилем, наладили связи с Ираном и создали самую сильную армию в арабском мире. Сегодня Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна называют самым важным и влиятельным человеком на Ближнем Востоке.

Биография президента ОАЭ

Будущий наследный принц Эмиратов, а позднее и президент, Мухаммед Аль Нахайян родился за 10 лет до того, как появилась страна, которой сегодня он руководит. Мухаммед происходит из влиятельной династии Аль Нахайян, одной из 6 королевских семей ОАЭ, которая управляет Абу-Даби с конца XVIII века. У Мухаммеда 13 живых братьев (всего было 18), многие из которых состоят на государственной службе, а также занимаются инвестиционной деятельностью, и 11 сестёр.

Мухаммед учился в Абу-Даби, а затем поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте. По возвращении домой в 1979 году занимал различные должности в ВС ОАЭ и прошел путь от офицера Нацгвардии до пилота ВВС.

Наследный принц ОАЭ

В 2003 году Шейх Заид назначил сына заместителем наследного принца Абу-Даби. После смерти отца через год Мухаммед стал наследным принцем и получил должность заместителя Верховного главнокомандующего ВС страны. Одновременно с этим будущий президент Объединённых Арабских Эмиратов становится членом совета нефтяной компании Абу-Даби - ADNOC и главным политическим советником брата-президента, Халифы. С 2014 по 2022 годы Мухаммед считался де-факто главой ОАЭ из-за продолжительной болезни Халифы.

Семья шейха Абу-Даби

Женился Мухаммед Аль Нахайян в 1980 году на Саламе бинт Хамдан Аль Нахайян, которая приходится ему дальней родственницей. Салам Аль Нахайян - основательница и руководитель благотворительного общества, а также председатель Комитета искусства Абу-Даби. У Мухаммеда и Саламы 11 детей, двое из которых приемные. Старший сын пары, 43-летний шейх Халид бин Мухаммед аль Нахайян, был объявлен наследным принцем Абу-Даби два года назад.

Почему Мухаммед Аль Нахайян такой влиятельный?

С тех пор как Мухаммед Аль Нахайян руководит ОАЭ, влияние арабской страны постоянно увеличивается: ни одно региональное, а в последние время и мировые события фактически не обходятся без участия, прямого или косвенного, ближневосточного государства. Одна из причин влияния руководителя ОАЭ кроется в его умении выстраивать отношения с международными лидерами и принимать верные решения, соответствующие политической конъюнктуре. Президент Эмиратов поддерживает близкие отношения:

с Дональдом Трампом еще со времен его первого президентского срока. США - важный союзник ОАЭ в сфере военных технологий, инвестиций и технологий, включая ИИ;

с наследным принцем Саудовской Аравии, Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Мухаммед Аль Нахайян считается наставником и учителем Мухаммеда бен Салмана;

с президентом Египта Абдул-Фаттахом Ас-Сиси, которого он поддержал во время госпереворота в стране.

Мухаммед Аль Нахайян ежегодно совершает большое количество международных официальных визитов, предпочитая лично встречаться с главами государств и заключать соглашения с глазу на глаз.

Мухаммед Аль Нахайян и Россия

Несмотря на опасения со стороны своего главного западного партнера, США, Мухаммед Аль Нахайян и ОАЭ в целом поддерживают тесные отношения с Россией. Для лидера арабской страны Российская Федерация - важный и союзник и партнёр, в том числе в рамках ОПЕК+, с точки зрения инвестиций и туризма, а также торговли. Мухаммед Аль Нахайян не присоединился к антироссийским санкциям и выступает посредником в урегулировании кризиса на Украине.