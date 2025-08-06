ОАЭ подходят для встречи с Трампом – Путин

Президент России Владимир Путин назвал место, которое, по его словам, вполне подходит для проведения саммита Россия – США. По его словам, Встреча с Дональдом Трампом могла бы пройти в ОАЭ.

Объединенные Арабские Эмираты вполне подходят для проведения встречи президентов России и США, заявил российский лидер Владимир Путин.

Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи в Кремле с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

По словам главы российского государства, у России есть много друзей, которые могли бы оказать помощь при организации такого мероприятия, и один из них – президент ОАЭ.

"Я думаю, что мы решим, но это было бы одним из подходящих, вполне подходящих мест"

– Владимир Путин

Напомним, ранее сегодня его помощник Юрий Ушаков заявил, что в ближайшие дни, возможно, на следующей неделе, запланирована встреча Путина и Трампа, причем стороны уже прорабатывают ее детали.