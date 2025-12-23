Михаил Галузин и Рахман Мустафаев подтвердили настрой Москвы и Баку на развитие связей

Замглавы МИД России Михаил Галузин и посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев провели встречу в Москве, в ходе нее был подтвержден настрой сторон на развитие сотрудничества.

Россия и Азербайджан настроены на развитие двустороннего сотрудничества, подтвердили в ходе встречи замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин и посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Дипломаты подвели итоги сотрудничества России и Азербайджана в уходящем году.

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие двусторонних связей в соответствии с Декларацией о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, подписанной в Москве 22 февраля 2022 года, и договоренностями, достигнутыми на встрече лидеров двух государств 9 октября в Душанбе"

– МИД России

В этом контексте участники встречи выразили общее намерение активизировать в 2026 году контакты по всему спектру двусторонних отношений.

В МИД добавили, что Галузин и Мустафаев также обсудили некоторые аспекты урегулирования последствий крушения самолета AZAL год назад у города Актау в Казахстане.

"С российской стороны повторно поставлен вопрос о скорейшем освобождении 11 российских граждан, задержанных в Баку 30 июня – 1 июля"

– МИД России