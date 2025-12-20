Россия и Азербайджан договорились хранить память о Великой Отечественной войне

Парламентарии России и Азербайджана провели заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству. На нем обсудили сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Очередное, 23-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Милли Меджлиса Азербайджана состоялось в Москве – на нем обсуждались вопросы сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне, а также развития сотрудничества в области энергетики.

Заседание прошло под руководством сопредседателей – первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Яцкина и первого заместителя председателя Милли Меджлиса Али Ахмедова.

Андрей Яцкин передал участникам приветствие от спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Он также рассказал о масштабном потенциале межпарламентского диалога, который позволяет обеспечить законодательную поддержку российско-азербайджанского сотрудничества.

"Контакты законодателей России и Азербайджана носят регулярный характер, парламентарии взаимодействуют как на многосторонних площадках, так и в ходе работы в рамках миссий наблюдения на выборах"

– Андрей Яцкин

Законодатель обратил внимание на то, что заседание Комиссии было организовано в завершение 2025 года, ставшего в СНГ Годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – Годом мира и единства в борьбе с нацизмом.

"В обеих наших странах свято чтут память тех, кто в тяжелые военные годы встал на защиту родной земли и разгромил фашизм, а также тех, кто ковал Победу в тылу"

– Андрей Яцкин

Сенатор подчеркнул, что сегодня Москва и Баку совместно борются за сохранение исторической памяти и против ее фальсификации. Власти России и Азербайджана решительно осуждают попытки переписывания истории и искажения правды о Великой Отечественной войне.

В ходе мероприятия стороны также рассмотрели сотрудничество в энергетике. По словам Яцкина, запущенные ранее проекты закладывают надежную основу для развития взаимодействия в отрасли. Он уверен, что их реализация станет серьезным импульсом для развития межрегиональных связей.

Али Ахмедов в выступлении напомнил, что РФ и АР связывают долгие отношения дружбы и сотрудничества. Политик указал на большое значение дальнейшего развития межпарламентских связей, помогающих развитию сотрудничества России и Азербайджана по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес.

"Азербайджанский народ внес достойный вклад в Победу советского народа в Великой Отечественной войне"

– Али Ахмедов

Он напомнил, что почти 700 тыс жителей Республики отправились на фронт, из них свыше половины не вернулись домой. Кроме того, 130 представителей Азербайджана были удостоены звания Герой Советского Союза.

Председатель Комитета Милли Меджлиса по культуре Полад Бюльбюль оглы поддержал прозвучавший с российской стороны призыв сохранять историческую память.

"Молодое поколение уже меньше знает о войне, поэтому нужны новые методы, в хорошем смысле, пропаганды, чтобы героизм народов не забывал"

– Полад Бюльбюль оглы

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин указал на успешное развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере.

Как заявил первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Иван Абрамов, сотрудничество между Москвой и Баку остается стратегическим фундаментом для стабильности в регионе.

"За последние годы мы достигли значительных успехов, опираясь на межправительственные соглашения, и видим хорошие перспективы на будущее"

– Иван Абрамов

В заседании Комиссии участвовали российские сенаторы Ильяс Умаханов, Галина Карелова, Владимир Городецкий, Евгения Ламонова, депутаты Госдумы, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин, руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева, азербайджанские парламентарии.