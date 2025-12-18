Азербайджан нарастил прямые инвестиции в экономику РФ на 42%

АР увеличила инвестиции в экономику России на 42% в течение первых девяти месяцев года. Россия также нарастила вложения в экономику Азербайджана.

Азербайджан нарастил прямые инвестиции в экономику России на 42% за первые девять месяцев года. Объем вложений составил почти $39 млн, информирует Центробанк АР.

Прямые вложения РФ в экономику Азербайджана также значительно выросли в этом году, составив свыше $181 млн. Это на 85% больше инвестиций прошлого года.

Россия также нарастила долю в общем объеме инвестиций АР, увеличив участие в экономике с 2,2% до 3.8%.

Отметим, что объем торговли двух стран в этом году превысил $4,5 млрд. Это на 3% больше показателей прошлого года.