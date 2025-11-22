Азербайджан и Турция обсудили СОР31

В Стамбуле состоялась встреча представителей Азербайджана и Турции для консультации по вопросам грядущего саммита СОР31.
В Турции прошло заседание по подготовке климатического саммита СОР31, где встретились представители Баку и Анкары, сообщили в АПА.
Азербайджанскую сторону представила делегация во главе с представителем президента по вопросам климата Мухтара Бабаева.
Кроме того, на сочетании присутствовал замминистра иностранных дел АР Ялчин Рафиев.
Стороны обменялись опытом в преддверии будущего саммита СОР31. Нпомним, Азербайджан был площадкой проведения СОР29.
Кроме того, в ходе заседания были обсуждены современные проекты в области экологии и защиты окружающей среды. Баку снова подчеркнул свою приверженность партнерству с Анкарой в этой сфере.