Азербайджан и Турция обсудили СОР31

В Стамбуле состоялась встреча представителей Азербайджана и Турции для консультации по вопросам грядущего саммита СОР31.

В Турции прошло заседание по подготовке климатического саммита СОР31, где встретились представители Баку и Анкары, сообщили в АПА.

Азербайджанскую сторону представила делегация во главе с представителем президента по вопросам климата Мухтара Бабаева.

Кроме того, на сочетании присутствовал замминистра иностранных дел АР Ялчин Рафиев.

Стороны обменялись опытом в преддверии будущего саммита СОР31. Нпомним, Азербайджан был площадкой проведения СОР29.

Кроме того, в ходе заседания были обсуждены современные проекты в области экологии и защиты окружающей среды. Баку снова подчеркнул свою приверженность партнерству с Анкарой в этой сфере.

