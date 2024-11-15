Саммит COP31 пройдет только в Турции

Анкара подтвердила, что станет единственной хозяйкой климатического саммита COP31 – ранее от права проведения саммита отказалась Австралия.

Следующая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) – COP31 – состоится только в Турции, рассказал министр окружающей среды, городского развития и изменения климата Мурат Курум.

По его словам, для определения места проведения COP31 были проведены сотни двусторонних встреч, совершены десятки визитов в разные государства, организованы дипломатические переговоры, длившиеся по много дней.

"И, наконец, Турция стала председателем и принимающей стороной COP31! С этой исторической ответственностью мы с сегодняшнего дня начинаем наш самый значимый марафон для нашего общего дома – нашей планеты"

– Мурат Курум

Напомним, что изначально Турция предложила Австралии вместе организовать мероприятие, при условии, что если Канберра все же решит отказаться от этой идеи, то Анкара проведет саммит самостоятельно. В итоге австралийская сторона отказалась от участия в проведении конференции, так что Турция стала единоличной его "хозяйкой". Событие пройдет в Анталье в 2026 году.